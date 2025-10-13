Alain AZRIA : « Enfin une véritable bonne nouvelle pour Israël »

Enfin une véritable bonne nouvelle pour Israël :

Tous les otages ont enfin été libérés, grâce à l’intervention décisive du président Trump et du Premier ministre Netanyahou, dont la coopération et la détermination envers et contre tous ont rendu possible ce moment tant attendu pour les familles et le peuple d’ISRAEL.

Un immense respect et une profonde gratitude leur sont dus — ainsi qu’à toutes les personnes et communautés qui se sont mobilisées sans relâche dans l’ombre en Israël et dans le monde, malgré la montée de l’antisémitisme dans certains pays et les position de certains chefs d’états notamment notre Président Emmanuel Macron, qui n’a cessé de stigmatiser Israël , jusqu’à dire à demi mots ce que faisait Benjamin Netanyahu était un génocide, et surtout en reconnaissant l’état de Palestine sans conditions ovationné par les terroristes du Hamas.

Mais notre joie est mêlée d’une immense tristesse pour ceux qui ne pourront jamais revenir. Ces otages, nos freres, nos enfants, notre sang, morts en captivité, que nous espérions encore voir fouler le sol israélien auprès de leurs familles, méritaient des sépultures dignes, et non l’horreur silencieuse qu’ils ont subie à Gaza.

Et ce n’est pas un hasard si ce moment survient à la veille de Sim’hat Torah, fête de lumière, de joie et de renouveau — une fête d’autant plus douloureuse à évoquer quand on se rappelle que, il y a deux ans déjà, jour pour jours, l’attaque sanglante eu lieu pendant Sim’hat Torah, alors que le peuple célébrait la Torah. ￼

Puissent enfin les anciens otages reprendre, pas à pas, une vie normale, malgré les blessures invisibles d’une épreuve inimaginable. Leur force et leur résilience seront toujours une source d’inspiration.

Que ce tournant marque le début d’un chemin vers la paix, la reconstruction et la mémoire — pour Israël, pour le peuple juif, pour tous ceux qui souffrent.

Alain Azria

Journaliste Photo Reporter