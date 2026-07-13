Alerte Info EN COURS conflit au Moyen Orient : Des images satellites révèlent une activité jugée « inquiétante » sur des sites nucléaires iraniens

EN COURS : Des images satellites révèlent une activité jugée « inquiétante » sur des sites nucléaires iraniens

De nouvelles images satellites diffusées ces dernières heures montrent une activité inhabituelle sur plusieurs sites nucléaires iraniens, alimentant les interrogations des services de renseignement occidentaux quant à une possible reprise de travaux souterrains liés au programme nucléaire de la République islamique.

Selon plusieurs médias américains, ces mouvements interviennent quelques semaines après les frappes menées contre des installations stratégiques iraniennes. Les clichés feraient apparaître des travaux de terrassement, des mouvements d’engins lourds et des activités de reconstruction sur certains complexes sensibles.

Toujours selon ces informations, le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) aurait renforcé son dispositif militaire dans la région, avec le déploiement d’avions de chasse, de bâtiments de guerre et de moyens de surveillance avancés, notamment des drones sous-marins, afin de maintenir une capacité de réaction rapide en cas d’escalade.

Aucune confirmation officielle n’indique, à ce stade, que ces activités constituent une reprise effective du programme nucléaire militaire iranien. Les autorités américaines et israéliennes suivent toutefois l’évolution de la situation avec une vigilance accrue.

Ces développements interviennent dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par une multiplication des opérations militaires indirectes entre l’Iran, Israël et leurs alliés respectifs. Les prochains jours pourraient être déterminants pour évaluer la nature exacte des travaux observés et leurs éventuelles implications stratégiques.

Cette information est en cours d’évolution et sera actualisée dès que de nouvelles données officielles seront disponibles.

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