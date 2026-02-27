Alerte Info : Incendie mortel dans un immeuble résidentiel à Netanya

Incendie mortel dans un immeuble résidentiel à Netanya

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans un immeuble d’habitation situé rue Ichilov, à Netanya, sur la côte méditerranéenne d’Israël. L’alerte a été donnée peu après 1h30 du matin, signalant un feu au premier étage du bâtiment. Les secours sont intervenus rapidement, mobilisant d’importants moyens afin d’évacuer les résidents et de porter assistance aux victimes.

Les équipes du Magen David Adom (MDA), service national de secours israélien, ont pris en charge onze personnes touchées par les fumées ou les flammes. Parmi elles figuraient un homme et une femme âgés d’environ 80 ans, retrouvés dans un état critique. Une femme de 73 ans était grièvement blessée, tandis qu’une autre résidente, âgée de 42 ans, présentait un état qualifié de stable. Les blessés ont été transportés en urgence vers l’hôpital Laniado, principal établissement hospitalier de la ville.

Au lever du jour, les équipes médicales et les forces de secours sont restées sur place afin de vérifier qu’aucune autre personne ne se trouvait piégée à l’intérieur du bâtiment. Malgré les efforts des médecins, le couple octogénaire grièvement atteint n’a pas survécu à ses blessures, portant le bilan humain à deux morts. Les autres victimes demeuraient hospitalisées, certaines sous surveillance intensive.

Les causes précises du sinistre n’ont pas été immédiatement déterminées. Les services d’incendie ont ouvert une enquête afin d’identifier l’origine des flammes et d’évaluer d’éventuelles défaillances techniques ou humaines. En Israël, comme dans de nombreux pays, les incendies domestiques sont fréquemment liés à des courts-circuits électriques, à l’utilisation d’appareils de chauffage ou à des négligences accidentelles.

Ce drame survient dans un contexte déjà marqué par un autre incident signalé la veille à l’hôpital Laniado lui-même, où un feu s’était déclenché après qu’un patient eut allumé une cigarette. Cet épisode, distinct de l’incendie résidentiel, avait nécessité l’intervention rapide des équipes de sécurité interne et des pompiers, sans faire de victimes graves.

À Netanya, les habitants du quartier ont été réveillés en pleine nuit par les sirènes et la fumée envahissant la rue. Certains résidents ont été évacués par les balcons à l’aide d’échelles, tandis que d’autres ont pu quitter les lieux par les escaliers sécurisés. Les autorités municipales ont indiqué qu’un accompagnement social serait proposé aux occupants affectés, notamment aux familles contraintes de quitter temporairement leurs logements.

Les incendies en immeubles résidentiels représentent un défi particulier pour les services d’urgence en raison de la propagation rapide des fumées toxiques dans les cages d’escalier. Les autorités rappellent régulièrement l’importance des détecteurs de fumée et du respect des consignes de sécurité domestique.

La ville de Netanya, qui compte plus de 200 000 habitants, a déjà été confrontée par le passé à des incendies urbains, mais l’ampleur de ce drame et la perte de deux vies ont profondément marqué la communauté locale. Une enquête technique approfondie devra désormais déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Alain SAYADA

