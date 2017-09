Alerte Info : Le caractère antisémite enfin retenu dans l’enquête sur le meurtre de Sarah Halimi

Le Crif note avec soulagement que l’évidence du caractère antisémite du meurtre de Sarah Halimi est enfin reconnue. Cette décision est une satisfaction pour le Crif et la Communauté juive française.

Nos pensées vont tout d’abord vers les enfants et la famille de Sarah Halimi pour qui cette décision est un soulagement après le combat qu’ils ont mené pour que la cause du meurtre de Sarah Halimi soit reconnue.

Pour Francis Kalifat, Président du Crif, « cette décision ouvre la voie à ce que la vérité soit établie et que justice soit rendue avec la plus grande sévérité pour sanctionner ce crime barbare. Le procès de l’assassin devra aussi être le procès de l’antisémitisme qui tue en France.«