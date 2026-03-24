Alerte Info : Ministère du Tourisme Israël ils resteraient encore 8700 touristes bloqués en Israel !

Question mais ou est passé la Députée Caroline Yadan,

suis-je bête, elle a réussi à rentrer en France sans scrupule

Communiqué de Presse du Ministère du Tourisme Israélien

Paris, le 24 mars 2026 – Le directeur général du ministère du Tourisme, Michael Izhakov, a participé aujourd’hui à une réunion d’évaluation de la situation au sein du commandement Alon à Ramle, consacrée à la situation des touristes en Israël. À ce jour, environ 8 700 touristes se trouvent encore dans le pays (entrés au cours des 30 derniers jours).

Michael Izhakov, directeur général du ministère du Tourisme, déclare : « Nous veillons à assurer une prise en charge adaptée, tant pour les résidents que pour les touristes. Chacun bénéficie de conditions d’hébergement appropriées. Anticipées en amont, les mesures mises en place permettent d’accompagner les personnes concernées depuis le début de l’opération. Le ministère se tient prêt à renforcer son dispositif afin de faciliter le départ des touristes dans des conditions sûres et organisées.

Service assuré à titre gracieux.

Merci à l’état d’Israel d’avoir pris en charge les ressortissants français…

Alain SAYADA