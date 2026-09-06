Alerte Info : TERRORISME : LA COMMUNAUTÉ JUIVE de France À NOUVEAU PRISE POUR CIBLE Trois hommes mis en examen après la découverte d’un projet d’action violente

Projet d’action violente contre la communauté juive :

trois hommes mis en examen et écroués

Le groupe WhatsApp « Les soldats d’Allah » au cœur d’une enquête antiterroriste

Trois hommes âgés de 18 à 26 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire après avoir été soupçonnés de préparer un projet d’action violente visant la communauté juive de France et d’envisager un départ vers l’Afrique afin de rejoindre les rangs de l’organisation État islamique.

L’affaire est particulièrement suivie par les services antiterroristes. Les trois suspects ont été identifiés dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte le 3 juillet 2026 par le Parquet national antiterroriste (PNAT), portant sur les activités de membres d’un groupe WhatsApp baptisé « Les soldats d’Allah ».

Interpellations en Essonne et en Indre-et-Loire

Les investigations menées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont conduit à l’interpellation de trois hommes le mardi 1er septembre. Les arrestations ont eu lieu en Essonne et en Indre-et-Loire.

Selon les éléments communiqués dans le cadre de l’enquête, les suspects sont soupçonnés d’avoir envisagé à la fois une action violente contre la communauté juive et un départ vers l’Afrique dans le but de rejoindre l’État islamique.

Après leur garde à vue, le PNAT a ouvert, le 4 septembre, une information judiciaire pour « association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes ».

Les trois hommes ont ensuite été mis en examen et placés en détention provisoire.

Un lien avec une affaire suivie par le FBI aux États-Unis

L’enquête française présente également une dimension internationale.

L’un des trois suspects, âgé de 20 ans selon RTL, était en contact avec Jessica Bowie, une Américaine de 35 ans arrêtée le 19 août 2026 par le FBI.

Les autorités américaines accusent cette dernière d’avoir préparé un projet d’attentat contre le Capitole de l’État de New York, à Albany, avec l’intention de s’en prendre à des élus. Le département américain de la Justice affirme qu’elle avait prêté allégeance à l’État islamique et qu’elle avait effectué plusieurs repérages du Capitole.

Selon la plainte américaine, les enquêteurs ont procédé à une opération sous couverture et lui ont fourni ce qu’elle croyait être un engin explosif avant son arrestation. Elle est poursuivie notamment pour tentative de fourniture de soutien matériel à une organisation terroriste étrangère.

Une nouvelle alerte concernant la menace antisémite

Cette affaire intervient alors que les services antiterroristes restent particulièrement attentifs aux phénomènes de radicalisation djihadiste en ligne et aux passages éventuels de la radicalisation virtuelle à la préparation d’actions violentes.

Le fait que les investigations françaises aient mis au jour un projet visant spécifiquement la communauté juive constitue un élément particulièrement préoccupant.

Il convient toutefois de rappeler qu’à ce stade, les trois hommes sont présumés innocents et que les investigations judiciaires se poursuivent afin de déterminer précisément la nature des projets envisagés, leur degré de préparation et le rôle exact de chacun des suspects.

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