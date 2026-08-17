Après trois semaines d’attente, l’ACCIL a enfin décidé, ce jour, de communiquer.

Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse de l’ACCIL.

Bien évidemment, cette communication ne répond pas à l’ensemble des questions que chacun d’entre nous se pose et auxquelles nous attendons légitimement des réponses. Mais il faut néanmoins considérer cette prise de parole comme un premier pas.

Désormais, nous attendons surtout que cette affaire soit résolue dans les meilleurs délais et que les 9 Sifrei Torah soient retrouvés et puissent être rendus à leurs familles et à leurs communautés.

Mais une autre question demeure, essentielle : comment un tel vol a-t-il pu être possible ?

Nous attendons des explications précises sur les dysfonctionnements des systèmes de sécurité, qui ont manifestement failli dans cette affaire. Ces défaillances auraient pu avoir des conséquences autrement plus dramatiques dans l’hypothèse d’une tentative d’attentat contre la communauté.

Nous remercions le Président de l’ACCIL d’avoir finalement pris la parole. Mais cette communication ne doit pas faire oublier les responsabilités qui devront être établies dans cette affaire, notamment en matière de sécurité et de gouvernance.

En l’espace de 1 mois, l’ACCIL a été confrontée à deux événements extrêmement graves : une cyberattaque ayant entraîné le vol de données concernant plus de 300 donateurs, puis le vol de neuf Sifrei Torah.

Ces deux événements soulèvent de sérieuses interrogations sur la sécurité, la protection des données et la capacité de

l’institution à protéger ses membres, ses donateurs et son patrimoine religieux.

À ce stade, il appartient désormais aux responsables de l’ACCIL de répondre clairement aux questions qui leur sont posées.

Et si les responsabilités et les carences sont établies, il faudra également avoir le courage d’en tirer les conséquences.

Dans une institution communautaire, la responsabilité n’est pas seulement un titre : c’est un devoir. Et lorsque ce devoir n’est plus rempli, la question de la démission doit pouvoir être posée.

Nous continuerons à suivre cette affaire avec attention et à demander que toute la lumière soit faite.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef

Israel Actualités