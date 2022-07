Benny Gantz rencontre Mahmoud Abbas avant la visite de Joe Biden en Israël

Le ministre de la Défense israélienne, Benny Gantz a rencontré hier soir Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne, pour discuter de la coordination sécuritaire à l’approche de la venue du président américain Joe Biden en Israël et en Cisjordanie la semaine prochaine.

« L’entretien a été positif. Les parties ont discuté des défis sécuritaires et civils dans la région […] et se sont entendues pour poursuivre leur coordination sécuritaire et éviter des actions qui pourraient causer de l’instabilité« , a déclaré le bureau de Benny Gantz dans un communiqué.

Mahmoud Abbas a lui souligné « l’importance de l’existence d’un horizon politique » entre israéliens et palestiniens et « la nécessité de créer une atmosphère positive » avant la visite du président Biden ».

Cette rencontre intervient alors que la chaine israélienne, Channel 12, avait révélé hier que des responsables de la défense israélienne, s’inquiètent d’une possible escalade des tensions avant ou après la visite du président américain Joe Biden.

Benny Gantz et Mahmoud Abbas s’étaient déjà rencontré en décembre, ce qui avait provoqué un vif débat dans la classe politique israélienne.

Eliran COHEN