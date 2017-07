La ville de Colombes organise dimanche 16 juillet une cérémonie dédiée à la mémoire des victimes de la Rafle du vélodrome d’hiver, la plus grande arrestation massive de Juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a 75 ans. Cette commémoration aura lieu en présence d’associations de déportés. L’hommage débutera à 16 heures à l’angle de l’avenue Henri-Barbusse et de la rue Bouin, suivi à 16 h 10 du dépôt de gerbes et à 16 h 20 d’une série de témoignages et d’allocutions.