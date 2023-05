Djerba : Un attentat terroriste fait quatre morts dont deux victimes de confession juive près de la synagogue de la Ghriba

Le ministère de l’Intérieur tunisien a annoncé que deux pèlerins juifs qui ont participé à un pèlerinage à Djerba et deux gendarmes tunisiens ont été tués hier dans un attentat terroriste près de la synagogue de la Grhiba.

L’attaque terroriste a été perpétré par un gendarme tunisien qui a d’abord tué l’un de ses collèges et a pris ses munitions. L’assaillant s’est ensuite rendu aux abords de la synagogue, où il a ouvert le feu sur les forces de l’ordre assurant la sécurité du lieu et les fidèles juifs, tuant deux civils et un militaire. Il a également fait quatre blessés parmi les fidèles et cinq parmi les gendarmes.

Les deux victimes de confessions juives, Benjamin Haddad, 42 ans, originaire de Marseille, et Aviel Haddad 32 ans résidant de Djerba, étaient cousins. Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé que l’une des deux victimes avait la nationalité israélienne.

Le ministère de l’Intérieur tunisien a affirmé que » les investigations se poursuivent pour élucider les motifs de cette agression lâche ».

En 2002, la synagogue de la Grhiba avait déjà été visée par un attentat-suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts.

Eliran COHEN pour Israel Actualités