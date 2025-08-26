Édito de Alain SAYADA

Israël claque la porte à Macron : la souveraineté israélienne, n’est pas négociable.

La décision d’Israël de fermer le consulat français à Jérusalem n’est pas un simple incident diplomatique : c’est un avertissement clair. Emmanuel Macron, qui croyait pouvoir jouer au médiateur global, se retrouve renvoyé à ses illusions.

Depuis des mois, Paris multiplie les provocations : conférences en faveur d’un État palestinien, messages transmis à Mahmoud Abbas, prises de position stigmatisant Israël et exposant, en parallèle, les Français juifs. Le consulat français, loin de son rôle diplomatique, s’est transformé en officine politique. Israël a décidé de dire stop.

Cette fermeture n’est pas un geste symbolique, mais un acte de souveraineté. Jérusalem rappelle une vérité simple : la capitale de l’État hébreu n’est pas négociable. Ni Paris ni Bruxelles n’ont le droit de dicter leur loi au Proche-Orient. Chaque pays qui franchira la ligne rouge – en imposant unilatéralement un pseudo-« État palestinien » – devra désormais en payer le prix.

Le message vaut pour l’Europe entière. L’Union européenne, prompte à sermonner Israël tout en fermant les yeux sur le terrorisme du Hamas, ferait bien d’entendre l’avertissement. Israël ne se contente plus de protester dans le vide : il agit, et fait payer un prix réel à ceux qui confondent diplomatie et militantisme.

Macron, qui se rêvait homme providentiel, prix Nobel de la paix en puissance, repart affaibli. La France, jadis partenaire respecté au Moyen-Orient, s’est isolée par ses propres choix.

Au fond, la leçon est simple : au Proche-Orient, ce ne sont pas les illusions européennes qui dictent l’histoire, mais la réalité israélienne.

Alain SAYADA

Rédacteur d’Israël Actualités