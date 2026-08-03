ÉDITORIAL – Par Alain SAYADA

Vol des neuf Sifrei Torah de Levallois : jusqu’à quand le silence ? Que s’est-il réellement passé ?

Plus de dix jours après le vol des neuf Sifrei Torah de la synagogue de Levallois, une question demeure : où sont-ils ?

Depuis ce jour, c’est le silence. Un silence que la communauté juive de France ne comprend plus et qu’elle n’accepte plus.

Au-delà du choc provoqué par ce vol sans précédent, de nombreuses interrogations restent sans réponse. Et plus le temps passe, plus le doute s’installe.

Mettons de côté, un instant, ce qui apparaît déjà comme une défaillance particulièrement préoccupante du dispositif de sécurité. Nous y reviendrons.

Aujourd’hui, c’est l’absence totale de communication qui interpelle.

Le président de la communauté de Levallois, M. Philippe Cohen, a répondu dans certains Media comme Cnews, i24news ou d’autres le lendemain du Vol est depuis plus rien, depuis rien, l’Omerta complete, Le president Philippe Cohen est resté silencieux dans les medias communautaires malgré les nombreuses sollicitations de nos journalistes qui lui avons demandé de répondre aux questios de notre media « Israel Actualiés ». Les fidèles, les donateurs et les familles auxquelles ces Sifrei Torah étaient dédiés attendent des explications. Ces rouleaux ne sont pas de simples objets cultuels : ils portent la mémoire de proches disparus et représentent un patrimoine spirituel d’une valeur inestimable.

Jusqu’à quand cette omerta ?

Pourquoi, plus de dix jours après les faits, aucune réponse précise n’a-t-elle été apportée ?

Pourquoi tant de zones d’ombre subsistent-elles ?

L’absence d’informations officielles nourrit inévitablement les interrogations et les rumeurs. Parmi celles qui circulent figure l’hypothèse d’un différend avec un fournisseur. À ce jour, nous ne disposons d’aucun élément permettant de confirmer cette hypothèse, et nous ne la présentons donc pas comme un fait établi. Mais le silence de la direction de la communauté ne fait qu’alimenter les spéculations.

Par ailleurs, le président de la communauté évoque la piste d’un acte antisémite. Cette hypothèse doit naturellement être examinée avec le plus grand sérieux si elle est étayée par les éléments de l’enquête.

Toutefois, plusieurs questions méritent d’être posées.

Si l’objectif des auteurs avait été uniquement de commettre un acte antisémite, pourquoi ne pas avoir vandalisé la synagogue ? Pourquoi ne pas avoir profané les lieux, inscrit des graffitis ou détruit les Sifrei Torah sur place ? Pourquoi prendre le risque considérable d’emporter neuf Sifrei Torah, représentant plusieurs dizaines de kilos, nécessitant vraisemblablement plusieurs allers-retours entre la synagogue et un véhicule, avec le risque permanent d’être surpris ?

À titre personnel, et uniquement au regard des éléments connus à ce stade, cette hypothèse me paraît soulever des interrogations. Il ne s’agit que de mon analyse personnelle, qui peut naturellement être infirmée par les conclusions de l’enquête.

C’est précisément parce que les faits ne sont pas encore établis que la transparence est indispensable. Seule une communication claire permettra de mettre fin aux spéculations.

Nous lançons un appel.

Aux auteurs du vol :

Si vous souhaitez faire connaître votre version des faits, nous sommes prêts à vous écouter.

S’il existe un contexte particulier, un différend ou une motivation que le public ignore, nous sommes disposés à publier votre témoignage dans le respect du contradictoire.

Vous pouvez contacter directement Alain SAYADA par WhatsApp au 06 21 50 96 61.

Votre anonymat sera intégralement respecté, si vous le souhaitez. Notre unique objectif est de comprendre ce qui s’est réellement passé et de permettre à la vérité d’émerger.

Mais une autre question est peut-être encore plus grave.

Comment un tel vol a-t-il été possible ?

Comment des individus ont-ils pu pénétrer dans une synagogue équipée de systèmes de sécurité, de caméras de vidéosurveillance et de dispositifs de protection sans être détectés ?

Comment ont-ils pu repartir avec neuf Sifrei Torah sans qu’aucune alerte ne soit donnée et sans intervention ?

Ces questions concernent l’ensemble de la communauté.

Car imaginons un instant qu’il ne se soit pas agi de simples voleurs, mais d’individus animés d’intentions terroristes. S’ils avaient déposé un engin explosif dans ce lieu de culte, les conséquences auraient pu être dramatiques.

Cette hypothèse rappelle une évidence : au-delà du vol lui-même, c’est toute la question de la sécurité des lieux de culte qui est aujourd’hui posée.

Cette affaire dépasse désormais le simple cadre d’un vol. Elle touche à la confiance des fidèles envers ceux qui ont la responsabilité de protéger leur patrimoine religieux et leur sécurité.

Monsieur Philippe Cohen, vous êtes le président de la communauté de Levallois.

À ce titre, vous avez une responsabilité morale de transparence envers les fidèles.

La communauté attend des réponses.

Où en est précisément l’enquête ?

Quelles sont les circonstances exactes du vol ?

Comment les auteurs ont-ils pu pénétrer dans la synagogue ?

Quelles défaillances de sécurité ont été constatées ?

Quelles mesures correctives ont été mises en place depuis les faits ?

Pourquoi la communauté n’a-t-elle reçu aucune information détaillée depuis plus de dix jours ?

Le silence ne peut remplacer la transparence.

Les fidèles ont le droit de connaître la vérité.

Les familles ont le droit de comprendre.

Et les neuf Sifrei Torah doivent être retrouvés.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef Israel Actualités

06 21 50 96 61