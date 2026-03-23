Guerre en Iran : Benjamin Netanyahu affirme qu’Israël continuera à frapper l’Iran et le Hezbollah jusqu’à qu’un accord soit conclu entre les États-Unis et l’Iran

Benjamin Netanyahu a déclaré, dans une vidéo publiée sur le compte X du bureau du premier ministre israélien, qu’il a discuté plus tôt cet après-midi avec Donald Trump. Cet appel intervient après que le dirigeant américain a informé ce matin que les États-Unis et l’Iran ont eu ces derniers jours des « discussions fructueuses » concernant la fin de la guerre.

Benjamin Netanyahu a indiqué que durant l’appel, Donald Trump a estimé qu’Israël et les États-Unis peuvent parvenir à un accord commun avec l’Iran qui protège les intérêts d’Israël.

« Le président Trump estime que nous avons l’occasion de tirer parti des formidables succès que nous avons obtenus conjointement avec l’armée américaine pour atteindre les objectifs de la guerre grâce à un accord qui préservera nos intérêts vitaux« , a indiqué le chef d’État israélien.

Benjamin Netanyahu a également assuré qu’Israël continuerait de frapper l’Iran et le Hezbollah jusqu’à ce qu’un accord soit conclu.

« Dans le même temps, nous poursuivons nos frappes en Iran et au Liban. Nous anéantissons leurs programmes de missiles et nucléaires, et nous continuons d’infliger de lourdes pertes au Hezbollah« , a déclaré le premier ministre israélien.

Plus tôt dans la journée, le président américain, Donald Trump, a affirmé sur son réseau social Truth que les États-Unis et l’Iran avaient eu des discussions « très bonnes et productives » au cours des deux derniers jours concernant une fin définitive à la guerre en cours.

« Je suis heureux d’annoncer que les États-Unis d’Amérique et l’Iran ont eu, ces deux derniers jours, des discussions très fructueuses et productives en vue d’un règlement complet et total de nos hostilités au Moyen-Orient« , a informé le président américain.

En outre, Donald Trump a aussi déclaré qu’un « changement de régime » était en cours en Iran, estimant qu’il survenait « automatiquement » après la disparition de « tous les représentants du régime ».

L’opération israélo-américaine lancée il y a plus de trois semaines a pour objectif le renversement du régime de la République islamique d’Iran. L’opération a déjà permis l’élimination du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de nombreux hauts responsables du régime.

Cette opération a malheureusement causé de nombreuses pertes civiles en Israël mais aussi dans les bases américaines au Moyen-Orient.

Les frappes de l’Iran contre l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont aussi entrainé une escalade du conflit au Moyen-Orient, certains pays touchés menaçant de réagir par la force. Le conflit s’est également internationalisé avec la décision du régime iranien de bloquer le détroit d’Ormuz, un site crucial pour le transit du pétrole et du gaz.

La guerre en Iran a également mobilisé l’armée israélienne au Liban après que le Hezbollah a attaqué le nord d’Israël. Les forces aériennes bombardent régulièrement des cibles du groupe terroriste chiite. Tsahal a d’ailleurs décidé en début de semaine dernière de lancer une opération terrestre au sud du Liban pour mettre fin à la menace du Hezbollah.

Depuis le début de l’opération, l’armée israélienne continue d’attaquer régulièrement des cibles de la République islamique en Iran.

Eliran COHEN pour Israel Actualités