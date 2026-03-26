Guerre en Iran : Donald Trump affirme que la guerre contre l’Iran est « bien plus avancée que prévu » et que le régime iranien « supplie de conclure un accord » avec les États-Unis

Lors d’une réunion du cabinet qui a eu lieu aujourd’hui à la Maison-Blanche, le président américain, Donald Trump, a déclaré que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran était « bien plus avancée que prévu » et a continué d’affirmer que le régime iranien poursuivait les pourparlers avec les États-Unis.

Donald Trump a ensuite donné des informations contradictoires sur l’avancement des négociations avec la République islamique. Le président américain a indiqué que les iraniens étaient d’excellents négociateurs, mais qu’il n’était pas certain de vouloir conclure un accord avec eux pour mettre fin à la guerre.

Le dirigeant américain a toutefois déclaré par la suite que le régime « suppliait de conclure un accord » avec les États-Unis et qu’il restait à voir s’ils poursuivraient les négociations.

« Ils ont maintenant la possibilité de conclure un accord, mais c’est à eux de décider. On verra si on peut conclure un bon accord. On verra s’ils sont d’accord. En attendant, on va continuer à les écraser sans rencontrer d’obstacles », a informé Donald Trump.

En outre, le président américain a qualifié la guerre en cours en Iran de « petit détour » et a affirmé que les États-Unis y mettraient bientôt fin.

Plus tôt aujourd’hui, un haut responsable iranien a déclaré à l’agence de presse londonienne Reuters qu’aucun projet de pourparlers entre les États-Unis et l’Iran ne « semble réaliste à ce stade » et qu’aucun accord de négociation n’a encore été établi.

L’opération israélo-américaine lancée il y a plus de trois semaines a pour objectif le renversement du régime de la République islamique d’Iran. L’opération a déjà permis l’élimination du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de nombreux hauts responsables du régime.

Cette opération a malheureusement causé de nombreuses pertes civiles en Israël mais aussi dans les bases américaines au Moyen-Orient.

Les frappes de l’Iran contre l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont aussi entrainé une escalade du conflit au Moyen-Orient, certains pays touchés menaçant de réagir par la force. Le conflit s’est également internationalisé avec la décision du régime iranien de bloquer le détroit d’Ormuz, un site crucial pour le transit du pétrole et du gaz.

La guerre en Iran a également mobilisé l’armée israélienne au Liban après que le Hezbollah a attaqué le nord d’Israël. Les forces aériennes bombardent régulièrement des cibles du groupe terroriste chiite. Tsahal a d’ailleurs décidé en début de semaine dernière de lancer une opération terrestre au sud du Liban pour mettre fin à la menace du Hezbollah.

Depuis le début de l’opération, l’armée israélienne continue d’attaquer régulièrement des cibles de la République islamique en Iran.

Eliran COHEN pour Israel Actualités