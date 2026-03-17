Guerre en Iran : les forces israéliennes éliminent le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran ainsi que d’autres hauts responsables du régime

Tsahal a annoncé aujourd’hui que le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran, Ali Larijani, a été tué dans une frappe aérienne israélienne ciblée en Iran dans la nuit de mardi à mercredi.

L’armée israélienne a également confirmé avoir éliminé le chef de la milice paramilitaire Bassidj du Corps des gardiens de la révolution islamique, Gholamreza Soleimani, et son adjoint, Seyyed Karishi. Les deux hommes ont été tués dans un campement de fortune, installé pour rendre leur traque plus difficile que dans un quartier général connu.

En outre, Tsahal a aussi informé avoir tué le chef des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Qualifié de « chef de facto du régime terroriste iranien » par l’armée israélienne, Ali Larijani, était considéré comme l’homme qui dirige le régime iranien depuis l’élimination de l’ayatollah Ali Khamenei, en même temps que le chef militaire iranien, le chef des gardiens de la révolution, le ministre de la Défense et une quarantaine d’autres hauts responsables du régime.

Ali Larijani a été la voix la plus publique du régime islamique, répondant directement aux menaces et aux commentaires du président américain Donald Trump et d’autres personnalités. Par ailleurs, il fut promu à la tête des opérations quotidiennes du pays et de toutes les négociations avec l’Occident concernant le conflit, dans les semaines précédant le début de la guerre.

L’opération israélo-américaine lancée il y a plus de deux semaines a pour objectif le renversement du régime de la République islamique d’Iran. L’opération a déjà permis l’élimination du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de nombreux hauts responsables du régime.

Cette opération a malheureusement causé de nombreuses pertes civiles en Israël mais aussi dans les bases américaines au Moyen-Orient.

Les frappes de l’Iran contre l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont aussi entrainé une escalade du conflit au Moyen-Orient, certains pays touchés menaçant de réagir par la force. Le conflit s’est également internationalisé avec la décision du régime iranien de bloquer le détroit d’Ormuz, un site crucial pour le transit du pétrole et du gaz.

La guerre en Iran a également mobilisé l’armée israélienne au Liban après que le Hezbollah a attaqué le nord d’Israël. Les forces aériennes bombardent régulièrement des cibles du groupe terroriste chiite. Tsahal a d’ailleurs décidé hier de lancer une opération terrestre pour mettre fin à la menace du Hezbollah.

Depuis le début de l’opération, l’armée israélienne continue d’attaquer régulièrement des cibles de la République islamique en Iran.

Eliran COHEN pour Israel Actualités