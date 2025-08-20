Aujourd’hui, chez les adhérents de LFI, il n’est pas bon de porter un nom à consonance juive : Ilan, David, Aaron, Jacob, Arié… Ces prénoms suffisent parfois à jeter la confusion, comme dans le célèbre film Monsieur Klein avec Alain Delon, où l’identité devient un piège mortel.

C’est exactement ce qui arrive à Ilan Gabet. Lui, l’antisémite notoire qui a fait de la haine des Juifs son fonds de commerce, reçoit désormais sur les réseaux sociaux les mêmes insultes et menaces antisémites. Ironie cruelle : pour les ennemis d’Israël, pour les pro-palestiniens radicaux, il restera toujours « le Juif », même s’il ne l’est pas, même s’il les sert.

Ilan, vous voilà pris à votre propre piège. Comme Obélix tombé dans la marmite, vous êtes marqué à jamais. Et pour ceux que vous défendez, vous resterez un sioniste, quoi que vous fassiez.

La différence entre vous et nous ? Vous goûtez, seul, le venin que vous avez propagé. Nous, Juifs de France et d’ailleurs, nous savons ce que cela signifie, et nous avons choisi la solidarité, la dignité et la force face à nos ennemis. Vous, vous resterez isolé, prisonnier de votre propre haine.

Rédaction

