Interview – Alain UZAN

Candidat à la mairie de Levallois-Perret

À l’approche des élections municipales de 2026, la campagne s’intensifie à Levallois-Perret. Parmi les candidats en lice, Alain Uzan se présente comme une alternative axée sur la transparence, le dialogue avec les habitants et une nouvelle méthode de gouvernance municipale. Dans cette interview accordée à Israël Actualités, il revient sur sa vision pour la ville, ses priorités en matière de sécurité, de gestion municipale et de cohésion entre les différentes communautés qui composent Levallois.

Pourquoi vous engager aujourd’hui ?

Parce que Levallois a besoin d’un changement de méthode, de transparence et surtout de respect des habitants.

Quel est votre lien avec la ville ?

Je vis Levallois au quotidien. J’y travaille, j’y échange et je m’y suis engagé. Je connais ses forces mais aussi ses tensions.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres candidats ?

Mon engagement, une équipe nouvelle et un projet construit pour les Levalloisiens, et non pour un engrenage politique.

Diagnostic de la ville

Quels sont, selon vous, les trois principaux problèmes de Levallois aujourd’hui ?

Le déficit de confiance, une gouvernance trop verticale et peu transparente, et enfin le décalage entre certaines décisions et la réalité vécue par les habitants.

Peut-on considérer Levallois comme une ville riche et bien gérée ?

Riche, oui. Bien gérée, c’est discutable lorsque les habitants ne se sentent ni écoutés ni associés aux décisions.

Existe-t-il un décalage entre l’image de Levallois et la réalité ?

Oui. Derrière la vitrine, certains Levalloisiens se sentent oubliés ou insuffisamment écoutés.

Gouvernance et démocratie locale

Quelle est votre vision de la transparence municipale ?

Des décisions claires, des comptes lisibles et un véritable contrôle de l’action municipale.

Que répondez-vous aux polémiques qui ont marqué l’histoire politique de la ville ?

Exemplarité, règles strictes et tolérance zéro face aux dérives.

La démocratie locale est-elle importante pour vous ?

Oui. Il faut davantage de concertation, des budgets participatifs et une implication citoyenne utile et encadrée pour l’ensemble des Levalloisiens.

Finances et services publics

Qu’est-ce qu’une fiscalité juste selon vous ?

Une fiscalité plus équitable, mieux expliquée et appliquée de manière plus juste.

Peut-on améliorer les services publics sans augmenter les impôts ?

J’en suis persuadé. On peut éviter toute hausse d’impôts en mettant fin aux dépenses inutiles et en priorisant l’essentiel.

Quelles seraient vos priorités budgétaires ?

La sécurité, la propreté, les services de proximité et le soutien aux familles.

Urbanisme et logement

Faut-il encore construire à Levallois ?

Pas sans réflexion. La priorité doit rester la qualité de vie.

Quelle est votre position sur le logement social ?

Il est nécessaire, mais il doit être mieux géré, équilibré et correctement intégré dans la ville.

Sécurité

Les habitants se sentent-ils en sécurité aujourd’hui ?

Pas suffisamment.

Quel doit être le rôle de la police municipale ?

Une priorité autour de trois axes : visibilité, prévention et proximité.

Quel équilibre entre technologie et présence humaine ?

Une vidéoprotection encadrée, une prévention active et une présence humaine renforcée.

Économie locale

Le soutien aux commerçants est-il une priorité ?

Oui. Il faut moins de contraintes, plus d’accompagnement et une véritable politique de centre-ville.

Et pour les PME et les indépendants ?

Ils sont essentiels à l’économie locale et doivent être soutenus.

Quel rôle pour la mairie dans l’emploi ?

Celui d’un facilitateur et d’un partenaire pour les acteurs économiques.

Jeunesse et culture

Les jeunes ont-ils aujourd’hui suffisamment de perspectives ?

Elles sont encore insuffisantes.

Que proposez-vous ?

Plus de loisirs accessibles, un soutien éducatif renforcé et un accès réel à la culture.

Comment renforcer le lien intergénérationnel ?

Par des projets communs et des lieux de rencontre.

Cohésion et vivre-ensemble

Comment renforcer le vivre-ensemble à Levallois ?

Par les valeurs de la République, le respect et le refus du communautarisme.

Quel rôle pour les associations ?

Un rôle central, tant qu’elles respectent les valeurs républicaines.

Comment lutter contre les discriminations et la radicalisation ?

Par la prévention, le dialogue et la fermeté.

Vision pour Levallois

Comment voyez-vous Levallois en 2030 ?

Une ville apaisée, respectée et respectueuse de ses habitants.

Quelle serait votre première décision symbolique ?

Lancer un audit de gouvernance et ouvrir un dialogue citoyen structuré.

Pourquoi les Levalloisiens devraient-ils voter pour vous ?

Parce que je propose un véritable changement : une alternative honnête, indépendante et tournée vers l’avenir.

Sécurité et libertés publiques

Comment garantir la sécurité de tous tout en respectant les libertés publiques ?

Par une protection renforcée des lieux sensibles, dans le strict respect de l’État de droit.

Ville multiconfessionnelle

Levallois est une ville multiconfessionnelle. Quelle est votre vision ?

La laïcité comme cadre, le dialogue comme outil et le respect comme règle.

Votre équipe

Que pouvez-vous nous dire sur votre liste et votre programme ?

Une équipe diverse, compétente et engagée, avec un programme clair, réaliste et centré sur les Levalloisiens.

Relation avec la communauté juive

Quelle est votre relation avec la communauté juive de Levallois ?

Une relation fondée sur le respect, le dialogue et une vigilance totale face à toute forme d’antisémitisme.

Question personnelle

En une phrase : quelle est votre promesse morale aux Levalloisiens ?

Gouverner avec intégrité, écouter avec respect et agir uniquement dans l’intérêt des Levalloisiens.

Merci Alain Uzan

Interview réalisée par Israël Actualités

© Israël Actualités