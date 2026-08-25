Israel Actualités s’associe au cri d’une Maman pour sauver son fils Samuel grace un don d’Organe..Apartager

L’APPEL D’UNE MAMAN POUR SAUVER SON FILS SAMUEL

Israël Actualités s’associe à son cri

Aujourd’hui, Israël Actualités souhaite relayer le cri d’une maman qui se bat pour son fils.

Son fils s’appelle Samuel.

Aujourd’hui, Samuel a besoin de nous.

Il a besoin de la solidarité de chacun d’entre nous.

Il a besoin qu’une personne puisse, par un don d’organe, lui offrir cette chance extraordinaire : celle de continuer à vivre.

Derrière chaque appel à la solidarité, il y a une famille, une maman, des proches qui espèrent, qui prient et qui refusent de baisser les bras.

Pour cette maman, Samuel n’est pas un numéro, ni un dossier médical.

C’est son fils.

C’est celui qu’elle aime, celui pour lequel elle se bat chaque jour, celui qu’elle veut voir grandir, sourire, vivre et retrouver une vie normale.

Aujourd’hui, elle lance un appel.

Et nous avons décidé de nous associer à cet appel.

UN DON PEUT SAUVER UNE VIE

Le don d’organes est l’un des gestes de solidarité les plus extraordinaires qui puissent exister.

Un don peut permettre à une personne de continuer à vivre.

Un don peut redonner de l’espoir à une famille.

Un don peut transformer une histoire qui semblait condamnée en une nouvelle chance.

C’est pourquoi nous demandons à notre communauté, à nos lecteurs, à nos familles et à toutes les personnes qui pourront contribuer à cette recherche de ne pas rester indifférentes.

Si vous êtes susceptible d’être donneur ou si vous connaissez une personne pouvant correspondre aux critères médicaux, faites-vous connaître auprès des organismes médicaux compétents et de la famille de Samuel, selon les modalités communiquées par son équipe médicale.

Chaque piste compte.

Chaque partage compte.

Chaque prière compte.

Chaque geste de solidarité compte.

LE CRI D’UNE MAMAN

Une maman ne devrait jamais avoir à demander que l’on sauve son enfant.

Mais aujourd’hui, cette maman n’a pas le choix.

Alors elle se bat.

Et nous voulons que son cri soit entendu.

Pour Samuel.

Pour sa famille.

Pour l’espoir.

Nous appelons chacun à partager cet appel autour de lui afin que l’information puisse atteindre le plus grand nombre de personnes.

Peut-être que la personne qui pourra aider Samuel se trouve parmi vos proches.

Peut-être qu’elle n’a simplement pas encore entendu cet appel.

Alors partagez.

Parce qu’un simple partage peut parfois faire parvenir un message là où il doit arriver.

Samuel a besoin d’un don.

Samuel a besoin de nous.

Samuel a besoin d’espoir.

Israël Actualités s’associe pleinement au combat de sa maman et adresse à Samuel, à sa famille et à tous ses proches toute notre force et nos prières.

Que la vie l’emporte.

רפואה שלמה, Samuel.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef

Israël Actualités