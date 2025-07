Israël en guerre : Benjamin Netanyahu confirme qu’il se rendra la semaine prochaine aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump

Lors d’une réunion de son cabinet, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a confirmé qu’il se rendra la semaine prochaine à Washington pour rencontrer le président américain, Donald Trump, ainsi que d’autres haut responsables américains.

Cette déclaration du dirigeant israélien intervient après que le Jerusalem Post a informé hier soir que Benjamin Netanyahu se rendrait à Washington lundi prochain et que le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, arriverait plus tôt dans la capitale américaine.

Benjamin Netanyahu a affirmé qu’il rencontrera, lors de sa visite aux États-Unis, le vice-président américain J. D. Vance, le secrétaire d’État américain Marco Rubio, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, et l’envoyé du président pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff.

Le premier ministre israélien a également indiqué qu’il va aussi s’entretenir avec Howard Lutnick, le secrétaire au commerce des États-Unis, pour discuter des « points à régler pour parvenir à un accord commercial« .

Au cours de la réunion du cabinet, Benjamin Netanyahu a déclaré que cette visite fait suite à « la grande victoire remportée lors de l’opération Lion Levant contre l’Iran« .

« Capitaliser sur ce succès est tout aussi important que de le concrétiser« , a ajouté le dirigeant israélien.

Par ailleurs, s’adressant aux journalistes à la Maison Blanche aujourd’hui, le président des États-Unis, Donald Trump, a, lui aussi, confirmé qu’il rencontrera Benjamin Netanyahu la semaine prochaine, informant que les deux chefs d’État discuteront de sujets divers comme le succès de l’opération « Lion Levant » en Iran, et les négociations pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza, conduisant à la libération de tous les otages.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités