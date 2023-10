Israël en guerre : Benjamin Netanyahu va former un gouvernement d’union nationale d’urgence avec Benny Gantz

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz sont parvenus cet après-midi à un accord concernant la formation d’un gouvernement national d’urgence suite au massacre perpétré samedi par le Hamas sur le sol israélien et la riposte de Tsahal dans la bande de Gaza.

La réunion a duré une demi-heure entre les deux hommes politiques israéliens, après quoi les avocats représentant le Likoud et de l’Unité nationale (la formation politique que dirige Benny Gantz avec Gideon Sa’ar et Gadi Eizenkot) sont restés sur place pour finaliser les détails.

Dans le cadre de cet accord, Benny Gantz et son collègue Gadi Eizenkot prêteront serment en tant que ministres et rejoindront un cabinet de guerre avec Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant.

L’accord stipule également qu’aucun projet de loi ou décision gouvernementale ne sera promulgué s’il ne concerne pas la guerre en cours contre le Hamas. Tous les engagements de haut rang seront automatiquement prolongés pendant la période de guerre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1200 civils dont 169 soldats israéliens et 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités