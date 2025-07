Israël en guerre : Donald Trump affirme qu’Israël a accepté les termes d’un accord de cessez-le-feu de 60 jours à Gaza

Le président américain, Donald Trump, a déclaré hier soir dans un post publié sur son réseau social Truth, qu’Israël avait accepté les termes d’un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza.

« Mes représentants ont eu une longue et productive réunion avec les Israéliens aujourd’hui au sujet de Gaza. Israël a accepté les conditions nécessaires pour finaliser le cessez‑le‑feu de 60 jours, durant lesquels nous travaillerons avec toutes les parties pour mettre fin à la guerre« , a indiqué Donald Trump.

Le président des États-Unis a également ajouté que les médiateurs égyptiens et qataris « qui ont travaillé très dur pour aider à apporter la paix, présenteront cette proposition finale ». Il a aussi averti le Hamas, espérant que pour « le bien du Moyen-Orient« , le groupe terroriste palestinien acceptera cette proposition, sinon « la situation ne s’améliorera pas, elle ne fera qu’empirer ».

Par ailleurs, le Jerusalem Post, qui se base sur les dires d’un haut responsable israélien, a rapporté que le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a informé l’envoyé du président américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, qu’Israël avait accepté la proposition d’un cessez-le-feu et d’un accord sur les otages et était prêt à entamer des négociations étroites avec le Hamas pour finaliser l’accord.

Le Hamas n’a pas encore répondu à cette proposition, mais l’agence de presse américaine, Associated Press, a informé aujourd’hui que le Hamas est ouvert à conclure un cessez-le-feu avec Israël, uniquement si cela aboutit à la fin des combats dans la bande de Gaza.

L’agence de presse américaine révèle également, que selon les dires d’un responsable égyptien, Une délégation du Hamas devrait rencontrer aujourd’hui au Caire les médiateurs égyptien et qatari pour discuter de cette proposition de cessez-le-feu.

Ces informations concernant un accord imminent pour un cessez-le-feu à Gaza interviennent dans le cadre des efforts diplomatiques intenses des États-Unis et Israël pour mettre fin à la guerre. La semaine dernière, Israel Hayom avait révélé que Donald Trump et Benjamin Netanyahu travailleraient sur un plan de paix global dans la région qui verrait la fin de la guerre prochaine dans la bande de Gaza d’ici à deux semaines, ainsi que l’élargissement des accords d’Abraham

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités