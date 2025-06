Israël en guerre : Donald Trump et Benjamin Netanyahu élaboreraient un plan de fin de guerre stratégique, suite au succès de l’opération militaire contre l’Iran

Israel Hayom révèle aujourd’hui qu’une conversation téléphonique à quatre entre le président américain, Donald Trump, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a eu lieu immédiatement après l’attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes, qui s’est produit samedi soir.

Le journal israélien, qui se base sur une source proche du dossier, précise que tous les participants de l’appel téléphonique avaient exprimé un enthousiasme extrême, voire « euphorique », concernant les résultats de la mission du bombardier B-2 (qui a permis de gravement endommager les installations nucléaires iraniennes de Natanz, Ispahan et Fordo).

Israel Hayom indique également que cette immense satisfaction des quatre responsables ne découle pas seulement des réalisations opérationnelles, mais d’une planification stratégique future dans la région, voulue par Donald Trump et Benjamin Netanyahu.

En effet, les deux dirigeants souhaitent mettre un plan de paix global qui verrait la fin de la guerre prochaine dans la bande de Gaza et l’élargissement des accords d’Abraham en cinq points :

Les combats à Gaza prendront fin d’ici deux semaines. Après la guerre, quatre pays arabes (dont l’Égypte et les Émirats arabes unis) administreront la bande de Gaza, remplaçant ainsi le Hamas. Les dirigeants restants du groupe terroriste palestinien seront exilés vers d’autres pays, tandis que tous les otages restants seront libérés. Plusieurs pays à travers le monde accueilleront de nombreux habitants de Gaza souhaitant émigrer. L’élargissement des accords d’Abraham amènera la Syrie, l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes et musulmans à reconnaître Israël et à établir des relations officielles. Israël déclarera sa volonté de résoudre le futur conflit palestinien selon le concept de « la solution à deux États », sous réserve des réformes positives de l’Autorité palestinienne. Les États-Unis reconnaîtront la mise en œuvre limitée de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie.

Israel Hayom a aussi dévoilé que les craintes d’un échec potentiel de ce plan ambitieux ont contribué à la vive colère de Donald Trump face aux frappes israéliennes après son annonce de cessez-le-feu avec l’Iran. Lors de la conversation ferme avec Benjamin Netanyahu pour qu’il mette fin à ses frappes de représailles, le président américain a exprimé son incompréhension quant à la manière dont le dirigeant israélien perturberait leur accord de paix stratégique concernant un missile iranien « mineur » qui a été lancé sur le territoire israélien juste après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

L’engagement des deux dirigeants à mettre en œuvre cette stratégie ambitieuse semble aussi avoir motivé le post publié hier par Donald Trump sur son réseau social Truth, ou le président américain a exhorté les instances judiciaires israéliennes à annuler le procès de Benjamin Netanyahu. Selon Israel Hayom, Donald Trump chercherait à le libérer pour qu’il s’engage pleinement en faveur d’une vision de paix.

Par ailleurs, la comparution de Benjamin Netanyahu au tribunal, prévue la semaine prochaine, a été aujourd’hui reportée.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités