Israël en guerre : Donald Trump travaillerait sur un accord de cessez-le-feu à Gaza, visant à libérer tous les otages

En outre, une source a récemment déclaré au Washington Post qu’environ « 75 % des problèmes ont déjà été résolus ces dernières semaines« , lors des pourparlers pour un cessez-le-feu à Gaza. « Les 25 % restants concernent des questions clés telles que la situation humanitaire, la fin de la guerre elle-même et les garanties exigées par Israël pour empêcher le réarmement du Hamas« , a précisé la source.

La semaine dernière, Israel Hayom a révélé que Donald Trump et Benjamin Netanyahu travailleraient sur un plan de paix global dans la région qui verrait la fin de la guerre prochaine dans la bande de Gaza d’ici à deux semaines, ainsi que l’élargissement des accords d’Abraham.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités