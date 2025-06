Israël en guerre : Gideon Sa’ar pose ses conditions concernant un futur accord de paix entre Israël et la Syrie

Lors d’une conférence de presse conjointe à Jérusalem qui a eu lieu aujourd’hui avec son homologue autrichienne Beate Meinl-Reisinger, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a réagi aux informations récentes faisant état d’un futur accord de paix avec entre la Syrie et Israël.

« Nous accueillerons favorablement l’adhésion de la Syrie à la normalisation, aux côtés de l’Arabie saoudite« , a déclaré Gideon Sa’ar.

Néanmoins, le ministre israélien a tenu à poser ses conditions concernant un futur accord avec la Syrie, affirmant que le plateau du Golan « restera sous contrôle israélien« .

Par ailleurs, la chaine d’information libanaise LBCI a récemment informé que la Syrie a posé plusieurs conditions à la normalisation de ses relations avec Israël. Celles-ci comprendraient la reconnaissance officielle par Israël du régime d’Ahmed al-Sharaa, un retrait total des territoires conquis par Israël en décembre dernier, la fin des frappes aériennes israéliennes en Syrie, des arrangements sécuritaires dans le sud du pays entre les deux pays, ainsi que des garanties et un soutien américains au régime syrien.

En contrepartie, la Syrie pourrait accepter de reconnaître définitivement la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan.

Les informations récentes faisant état d’un futur accord de paix entre Israël et la Syrie interviennent après qu’Israel Hayom a révélé la semaine dernière que Donald Trump et Benjamin Netanyahu travailleraient sur un plan de paix global dans la région qui verrait la fin de la guerre prochaine dans la bande de Gaza d’ici à deux semaines, ainsi que l’élargissement des accords d’Abraham, qui amènerait la Syrie, l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes et musulmans à reconnaître Israël et à établir des relations officielles.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités