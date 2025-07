Israël en guerre : Israël aurait présenté au Hamas des concessions sur le déploiement des forces israéliennes à Gaza, lors des négociations de cessez-le-feu

Selon les informations du Jerusalem Post, qui se base sur les dires d’une source proche des pourparlers, Israël a présenté hier soir des cartes qui concerne la présence des forces de Tsahal dans la bande de Gaza, dans le cadre des négociations en cours pour un cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne.

Ces cartes montreraient une flexibilité accrue concernant le déploiement des troupes israéliennes pendant le cessez-le-feu de 60 jours depuis le corridor de Morag, qui se situe vers le sud de Gaza.

Le Jerusalem Post indique également que ces dernières heures, une nouvelle série de discussions axées sur les cartes a commencé.

« Nous espérons qu’avec quelques ajustements, le Hamas les approuvera », a déclaré la source au média israélien.

Par ailleurs, une autre source proche des discussions a précisé au Jerusalem Post que la principale question non résolue durant les négociations en cours pour un cessez-le-feu à Gaza, reste le déploiement des forces israéliennes dans la bande de Gaza pendant la trêve proposée de 60 jours.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités