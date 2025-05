Israël en guerre : Israël refuse la proposition de cessez-le-feu du Hamas qui prévoit la libération de seulement cinq otages israéliens

L’État d’Israël a rejeté aujourd’hui une proposition élaborée par le Hamas pour un accord de cessez-le-feu partiel dans la bande de Gaza, qui verrait la libération de cinq otages israéliens. Un responsable israélien a déclaré que cette proposition « est très éloignée du plan sur lequel nous sommes prêts à négocier« .

La proposition a été formulée par le Hamas et transmise aux États-Unis via des canaux secrets. Les États-Unis l’ont ensuite présentée à Israël. Néanmoins, États-Unis n’ont pas précisé s’ils soutenaient ou non cette proposition.

La proposition comprenait la libération de cinq otages vivants en échange des points suivants : le retrait de Tsahal sur ses positions à Gaza depuis deux mois, l’autorisation de l’aide humanitaire dans toutes les zones de Gaza, ainsi que la poursuite des négociations pour la libération des otages vivants et morts.

La semaine dernière, Benjamin Netanyahu avait décidé de rappeler la délégation israélienne de Doha, suite à l’échec des négociations de cessez-le-feu à Gaza avec le Hamas.

Toutefois, le dirigeant israélien avait indiqué lors d’une allocution récente que « s’il existe une possibilité de cessez-le-feu temporaire pour le retour des otages, nous y sommes préparés ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités