Israël en guerre : la chaine israélienne N12 dévoile le plan mis en place par Israel pour permettre aux gazaouis de quitter volontairement Gaza

Israël en guerre : la chaine israélienne N12 dévoile le plan mis en place par Israël pour permettre aux gazaouis de quitter volontairement Gaza

Selon les informations de la chaine de télévision israélienne N12, les autorités israéliennes ont conçu un plan d’immigration volontaire, dans le but de permettre aux gazaouis de quitter volontairement l’enclave palestinienne.

La première étape du plan concerne la localisation des pays d’accueil pour les gazaouis. N12 indique que pour le moment, aucun pays n’a encore été identifié comme ayant donné le « feu vert » à l’accueil en masse des gazaouis, même si le ministre israélien de la Défense a déjà ordonné qu’un effort d’état-major à grande échelle soit investi dans la préparation du plan.

Des contacts potentiels sont actuellement en cours, sous les auspices des États-Unis et de la communauté internationale, pour identifier les pays d’accueils.

Le plan des autorités israéliennes se concentre aussi sur l’aspect juridique, un sujet sensible étant donné que le retrait d’une partie importante des palestiniens de la bande de Gaza pourrait être considéré au niveau international comme un « crime de guerre » ou un « transfert » forcé.

Pour légitimer ce plan d’immigration, la chaine N12 souligne qu’un travail conjoint entre les États-Unis, la communauté internationale et les pays arabes est nécessaire. En Israël, le plan est présenté comme un « départ volontaire d’un lieu inhabitable pendant de nombreuses années ».

La troisième partie du plan consiste à la mise en place d’un mécanisme permettant de localiser et d’identifier les gazaouis souhaitant partir. Les services de sécurité israéliens accompagneront les gazaouis qui migrent vers les points de passage et devront face aux obstacles du Hamas qui s’oppose fermement à cette initiative.

Le plan prévoit ensuite un système de logistique qui fonctionnera en parallèle sur trois axes : aérien (vols vers les pays de destination via l’aéroport de Ramon), maritime (Navires transitant par le port d’Ashdod) et terrestre (bus via le poste frontière de Kerem Shalom).

Enfin, les autorités israéliennes estiment que le meilleur moment de mettre en place ce plan d’immigration volontaire est durant les combats dans la bande de Gaza, étant donné la population gazaouie est déjà concentrée dans des espaces humanitaires et séparées des zones de combat. N12 souligne également qu’il est peu probable que le Hamas autorise les gazaouis à partir en cas de cessez-le-feu.

Les révélations de la chaine N12 interviennent après que le président américain, Donald Trump, a annoncé il y a deux semaines, lors d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche, que les États-Unis prendront prochainement le contrôle de la bande de Gaza et évacueront la population gazaouie.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, avait ordonné, le lendemain de cette annonce, à l’armée israélienne de préparer un plan permettant aux civils gazaouis, s’ils le souhaitent, de quitter la bande de Gaza. Ce plan comprendrait des options de sortie par des points de passage terrestres, ainsi que des dispositions spéciales pour le départ par mer et par air.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 73 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités