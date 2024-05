Israël en guerre : la Ligue arabe se réunit cette semaine à Bahreïn pour discuter notamment de la guerre à Gaza

Les 22 pays membres de la Ligue arabe vont se réunir cette semaine à Manama, la capitale de Bahreïn, pour un sommet qui sera consacré, entre autres, à la guerre dans la bande de Gaza qui oppose Israël au Hamas.

Ce sommet fait suite à une réunion récente des pays musulmans qui a eu lieu en Gambie au cours de laquelle Israël a été condamné pour « génocide ».

Lors de ce sommet au Bahreïn, Le régime syrien s’attend à des développements positifs. Selon les informations du journal émirati Al-Ain, un responsable du régime syrien « a souligné la nécessité pour le Sommet arabe d’envoyer un message fort et clair à l’administration américaine exigeant la nécessité et l’inévitabilité d’œuvrer pour mettre fin à la guerre contre Gaza, d’autant plus que l’occupation israélienne contrôle désormais le terminal de Rafah du côté palestinien, et cela menace donc davantage de meurtres et de génocides et empêche le flux d’aide à la population de Gaza ».

Outre le sujet de la guerre à Gaza, la Ligue arabe devrait aussi se pencher sur d’autres sujets importants notamment le souhait d’avoir une plus grande intégration régionale des pays arabes après des années de conflit dans des pays comme la Syrie et l’Irak, mais aussi le sujet de la guerre civile au Soudan et éventuellement du Yémen et de la Libye.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités