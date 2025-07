Israël en guerre : la Slovénie interdit l’entrée à son territoire aux ministres israéliens, Betsalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir

La ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, a annoncé aujourd’hui que la Slovénie va interdire l’entrée sur son territoire au ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, et au ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

Tanja Fajon a expliqué que les deux ministres israéliens seront déclarés persona non grata suite aux accusations portées contre eux d’incitation à « une violence extrême et à de graves violations des droits humains des palestiniens ».

« Les propos génocidaires et les actions de Ben-Gvir et Smotrich sont inacceptables« , a indiqué la ministre slovène.

Avec cette décision, la Slovénie devient le premier membre de l’Union européenne à interdire l’entrée sur son territoire à deux ministres israéliens.

Il y a un mois, la Grande-Bretagne s’est jointe au Canada, à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande et à d’autres pays pour sanctionner les deux ministres suite à des propos qu’ils ont eus concernant Gaza et les palestiniens que le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a qualifiés de « monstrueux ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités