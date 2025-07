Israël en guerre : le Hamas aurait perdu près de 80% de son contrôle sur la bande de Gaza

« Soyons réalistes : il ne reste presque plus rien de la structure sécuritaire. La plupart des dirigeants, environ 95 %, sont morts. Les figures actives ont toutes été tuées. Logiquement, cela doit continuer jusqu’au bout : Toutes les conditions sont réunies : Israël a le dessus, le monde se tait, les régimes arabes se taisent, les gangs criminels sont omniprésents et la société s’effondre », a indiqué le responsable du Hamas.Il a également ajouté que « la situation sécuritaire est complètement effondrée. Il n’y a plus aucun contrôle, nulle part » dans la bande de Gaza.

« Donc, la situation sécuritaire est inexistante. Le Hamas n’exerce aucun contrôle. Il n’y a ni leadership, ni commandement, ni communication. Les salaires sont en retard et, lorsqu’ils arrivent, ils sont à peine utilisables. Certains meurent rien qu’en essayant de les percevoir. C’est l’effondrement total« , a affirmé le responsable.

Hier, avant d’entamer sa visite à Washington, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que lui et le président américain Donald Trump étaient déterminés à éliminer les capacités militaires du Hamas, en plus de ramener les otages.

« Nous restons concentrés sur la situation à Gaza. Nous y avons également remporté de grands succès, mais il reste encore des tâches à accomplir. Nous sommes également déterminés à faire en sorte que Gaza ne représente plus une menace pour Israël. Cela signifie que nous ne tolérerons pas une situation où il y aurait davantage d’enlèvements, de meurtres, de décapitations ou d’invasions. Cela signifie une chose : la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas. Le Hamas ne sera plus là« , a indiqué Benjamin Netanyahu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités