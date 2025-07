Israël en guerre : Le Hamas devrait répondre positivement dans les prochaines heures à la proposition américaine de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du Jerusalem Post, qui se base sur les dires d’une source de sécurité, La réponse du Hamas à la proposition américaine de cessez-le-feu sera transmise plus tard aujourd’hui à Israël.

La source indique également au média israélien que la réponse sera positive, avec quelques modifications. Ces modifications ne devraient pas être rédhibitoires.

Cette déclaration intervient après que le Hamas a confirmé tôt ce matin qu’il discutait de la proposition de cessez-le-feu avec d’autres factions palestiniennes.

Selon les termes de la proposition américaine de cessez-le-feu, 10 otages vivants et les corps de 18 otages décédés seront libérés lors des cinq phases du cessez-le-feu.

Le 1er jour, huit otages vivants seront libérés et Tsahal devrait se retirer du nord de la bande de Gaza. Le septième jour, cinq corps d’otages décédés seront remis à Israël, tandis que l’armée israélienne se retirera des zones du sud du territoire palestinien.

Le 30e jour du cessez-le-feu, cinq corps d’otages supplémentaires seront libérés ; le 50e jour, deux otages vivants seront libérés ; le 60e jour, huit corps d’otages décédés seront remis à Israël.

La proposition américaine inclut également l’acheminement massif d’aide humanitaire, coordonné par l’ONU et le Croissant-Rouge. Le 10e jour du cessez-le-feu, Israël s’engage à fournir des informations sur les terroristes palestiniens arrêtés depuis le 7 octobre 2023 et le Hamas s’engage à fournir toutes les informations sur les otages restants.

Le groupe terroriste palestinien s’engagera aussi à ne pas procéder à des cérémonies publiques dans la bande de Gaza, lors des libérations des otages.

Durant toutes les cinq phases, les États-Unis œuvreront à poursuivre les négociations pour garantir un cessez-le-feu permanent. Les médiateurs égyptiens et qataris fourniront également des garanties pour des négociations sérieuses pendant la période de cessez-le-feu. L’envoyé du président américain, Steve Witkoff, devrait diriger les négociations pour mettre fin à la guerre.

Le président américain, Donald Trump, annoncerait lui-même l’accord si les négociations aboutissent.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités