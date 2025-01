Israël en guerre : le Hamas menace Israël et affirme que Benjamin Netanyahu « n’a pas d’autre choix que d’aller au bout de l’accord de cessez-le-feu »

Sami Abu Zuhri, le porte-parole du Hamas, a déclaré hier soir sur le compte Telegram du groupe terroriste palestinien, que les médiateurs ont commencé à tester la volonté des deux parties à entamer des négociations concernant la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Dans son message, le porte-parole du Hamas en a profité pour menacer l’État d’Israël, affirmant que Benjamin Netanyahu est dans l’obligation d’avancer jusqu’au bout sur l’accord de cessez-le-feu.

« Les médiateurs ont commencé le processus d’évaluation des deux parties pour savoir si elles sont prêtes à entamer la deuxième phase de l’accord, et Benjamin Netanyahu n’a d’autre choix que d’aller de l’avant avec cet accord jusqu’au bout« , a indiqué Sami Abu Zuhri.

Le porte-parole du groupe islamique palestinien a également accusé Benjamin Netanyahu de « parler en l’air » au sujet du retour de Tsahal au combat dans la bande de Gaza, ajoutant que « le concept du ‘jour d’après’ à Gaza et du retrait du Hamas de l’équation n’existe plus, et l’avenir de Gaza est purement une affaire palestinienne« .

En outre, concernant l’avenir de la bande de Gaza, Sami Abu Zuhri a déclaré qu’il n’y avait pas de problèmes administratifs et a salué la mise en place d’un nouveau gouvernement convenu par les palestiniens.

L’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

Pour le moment, sept otages israéliennes ont été libérés hier durant cet accord : Romi Gonen, âgée de 24 ans, Doron Steinbrecher, âgée de 31 ans, Emily Damari, âgée de 28 ans, Liri Albag âgé de 19 ans, Karina Ariev âgée de 20 ans, Daniella Gilboa âgée de 20, Naama Levy âgée de 20 ans.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 90 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités