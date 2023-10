Israël en guerre : le président turc Erdogan critique la riposte de Tsahal dans la bande de Gaza

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan s’est attaqué aujourd’hui à l’opération militaire que mène Tsahal dans la bande de Gaza, en dénonçant les « méthodes honteuses » de l’armée israélienne, suite au massacre sanglant provoqué samedi par le Hamas sur le sol israélien.

« Bombarder des localités civiles, tuer des civils, bloquer l’aide humanitaire et tenter de présenter cela comme des exploits ne peut être qu’un réflexe d’une organisation et non d’un État« , a affirmé le dirigeant turc.

Le président Erdogan a ajouté « qu‘Israël ne doit pas oublier que s’il agit comme une organisation plutôt que comme un État, il finira par être traité comme tel« .

Le chef d’État turc a pour habitude d’utiliser le terme « organisation » pour désigner le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) classé comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et d’autres pays européens.

Les propos virulents tenus par le président turc Erdogan pourraient nuire aux relations diplomatiques entre Israël et la Turquie, alors que les deux pays avaient réchauffé leurs relations depuis un an. Il y a un mois, en marge du débat de l’Assemblée générale des Nations unies, Benjamin Netanyahu avait rencontré pour la première fois en personne le président turc Erdogan.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1200 civils dont 169 soldats israéliens et 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités