Israël en guerre : l’Égypte affirme que le renforcement de sa présence militaire au Sinaï « ne viole pas l’accord de paix avec Israël »

Une source égyptienne proche du dossier a affirmé au journal saoudien Asharq al-Awsat, que « l’Égypte n’avait pas violé son traité de paix avec Israël« , suite aux inquiétudes croissantes de l’Etat d’Israël concernant le renforcement de la présence militaire égyptienne dans la péninsule du Sinaï.

La source a également ajouté que « les mouvements militaires du Caire constituaient une réponse aux violations israéliennes de l’accord« .

Ces déclarations interviennent après qu’Israël a remarqué, ces derniers jours, un renforcement militaire égyptien dans la péninsule du Sinaï, qui pourrait remettre en cause l’accord de paix signé en 1979 entre l’Etat hébreu et l’Égypte. En effet, l’accord stipule entre autres que l’Égypte limite le déploiement de ses forces militaires dans le Sinaï.

Depuis ces observations, des hauts responsables israéliens se sont alarmés de cette situation dans les médias : un haut responsable de la sécurité israélienne a déclaré à Israel Hayom que le renforcement militaire de l’Égypte dans le Sinaï constitue une « violation majeure » de l’annexe de sécurité du traité de paix de 1979, et que cette question est une priorité absolue pour le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, soulignant qu’Israël « n’acceptera pas cette situation » dans un contexte de ce qu’il considère comme l’empreinte militaire croissante de l’Égypte dans la péninsule.

Par ailleurs, une source égyptienne de haut rang a rejeté les accusations d’Israël, déclarant à Asharq Al-Awsat que « ces prétextes israéliens répétés ignorent le fait que les forces israéliennes ont violé le traité de paix, prenant le contrôle de zones où l’Égypte s’oppose à leur présence sans la coordination nécessaire avec Le Caire. »

« L’Égypte a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder sa sécurité nationale contre toute menace, a souligné la source. Néanmoins, le Caire reste pleinement attaché au traité de paix et n’a aucune intention d’agression contre aucune partie« , a ajouté la source.

Les informations révélées par le média saoudien Asharq al-Awsat soulignent les tensions existantes entre l’Égypte et Israël dans le contexte de la guerre dans la bande de Gaza.

La semaine dernière, le journal qatari Al-Araby Al-Jadeed a rapporté que l’ambassadeur israélien nouvellement nommé en Égypte, Ori Rotman, a été désinvité de la cérémonie d’accréditation, où il aurait dû présenter ses lettres de créance au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, en raison de « l’agression en cours dans la bande de Gaza« .

