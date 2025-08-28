Israël en guerre : les forces de Tsahal continuent d’éliminer des terroristes et de détruire des infrastructures terroristes dans toute la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin, dans un communiqué, que les combattants de Tsahal ont poursuivis hier les combats contre les organisations terroristes dans toutes les zones de la bande de Gaza.

Au sud de l’enclave, les soldats israéliens ont éliminé plusieurs terroristes et ont détruit plusieurs infrastructures terroristes. À Khan Yunès, les forces de Tsahal ont poursuivis leurs opérations dans la ville, dans le but de consolider le contrôle opérationnel sur l’axe « Magen Oz », qui relie la partie est à la partie ouest de la ville. Dans le cadre de ces opérations, les forces ont détruit des bâtiments depuis lesquels les terroristes du Hamas opéraient dans la zone.

Dans le nord de Gaza, les combattants de Tsahal ont détruit plusieurs tunnels souterrains utilisés par les terroristes du Hamas dans la zone de Jabalya. Lors de ces opérations, les forces israéliennes ont repéré trois terroristes à proximité de la zone où les combattants opéraient, et immédiatement après leur identification, elles ont guidé des drones qui ont éliminé les terroristes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités