Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent un haut responsable du Hamas à Gaza et continuent de détruire des infrastructures terroristes

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que des avions de combats de l’armée de l’air ont éliminé, le 22 aout dernier, le terroriste Mahmoud Al-Asoud, qui servait comme commandant de la zone ouest de la bande de Gaza au sein du mécanisme de sécurité générale du Hamas.

Tsahal précise dans son communiqué qu’au cours de la guerre et au fil des années, Mahmoud Al-Asoud a joué un rôle central dans le mécanisme de sécurité générale et représentait une source de connaissances importante pour le Hamas.

En outre, les forces israéliennes ont continué leurs opérations militaires dans toute la bande de Gaza. Les soldats israéliens ont opéré dans le nord de l’enclave, à Jabalya et dans les environs de la ville de Gaza, pour détruire des infrastructures militaires et éliminer des terroristes.

Parallèlement, les forces de la 99ᵉ division ont opéré dans les environs de la ville de Gaza pour localiser et détruire des infrastructures militaires au-dessus et en dessous du sol. Au cours des dernières 24 heures, les forces aériennes israéliennes ont frappé et détruit plusieurs postes d’observation représentant une menace pour les soldats.

Au sud de Gaza, les combattants de Tsahal ont opéré dans la région de Khan Yunès, éliminant, en coordination avec l’armée de l’air, plusieurs terroristes dans la zone d’opérations au sol et détruisant des infrastructures militaires au-dessus et en dessous du sol.

Par ailleurs, des avions de l’armée de l’air, sous la direction de la marine, ont frappé un entrepôt d’armes maritimes ainsi qu’un bâtiment de réparation d’armes maritimes dans la région.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités