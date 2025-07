Israël en guerre : les forces de Tsahal frappent des camps d’entraînements de la force Radwan du Hezbollah, à l’intérieur du territoire libanais

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les forces aériennes de Tsahal ont attaqué aujourd’hui plusieurs cibles terroristes du Hezbollah, notamment des camps d’entraînements de la force Radwan dans la région de la Bekaa au Liban.

Tsahal a également indiqué que durant les frappes, Des terroristes y ont été identifiés, ainsi que des entrepôts utilisés pour stocker des armes destinées au Hezbollah.

L’armée israélienne a aussi expliqué longuement dans son communiqué pourquoi elle a décidé d’attaquer à l’intérieur du territoire libanais et non au sud-Liban, ces camps d’entraînements de la force Radwan

. Les camps militaires visés servent à l’entraînement et à la formation des terroristes, dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre d’attaques terroristes contre les forces de Tsahal et l’État d’Israël. Dans le cadre de ces entraînements, les terroristes effectuent des exercices de tir et s’exercent à l’utilisation de différents types d’armements. L’unité Radwan du Hezbollah est celle qui, pendant des années, a planifié et promu le « plan de conquête de la Galilée ». Les commandants de cette unité ont été éliminés en septembre 2024 à Beyrouth et dans le sud du Liban, lors de l’opération « Flèches du Nord ». Depuis, l’unité tente de reconstruire ses capacités. Cette unité constituait la principale menace terrestre développée par le Hezbollah, et les forces de Tsahal agissent depuis deux ans pour l’en empêcher, l’empêchant de se reconstruire et de regagner en puissance« , a déclaré l’armée israélienne.

Tsahal a ajouté que le « stockage d’armes et les activités du Hezbollah sur ces sites constituent une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban, et représentent une menace future pour l’État d’Israël« .

L’attaque israélienne intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Israël et le Hezbollah, avec des échanges de tirs sporadiques et une surveillance renforcée de part et d’autre de la frontière.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités