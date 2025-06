Israël en guerre : les forces de Tsahal réorganisent les voies d’accès aux centres humanitaires d’aide à Gaza

Ces mesures prises par Tsahal interviennent après que Le Hamas a attaqué le 12 juin dernier un bus de la Fondation humanitaire pour Gaza, transportant plus de deux douzaines de membres et de volontaires locaux, causant la mort d’au moins cinq personnes et faisant plusieurs blessés. Des membres de l’organisme humanitaire auraient aussi été pris en otage par les terroristes palestiniens.

Ces ajustements visent à assurer le passage fluide des civils gazaouis, à faciliter la distribution ordonnée de l’aide et à maintenir la continuité des opérations de sécurité de Tsahal dans la région. L’armée israélienne a également réaffirmé son engagement à soutenir l’effort humanitaire tout en garantissant la sécurité de toutes les personnes impliquées.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités