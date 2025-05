Israël en guerre : les Houthis affirment que les frappes israéliennes contre l’aéroport de Sanaa « ne resteront pas impunis »

Israël en guerre : les Houthis affirment que les frappes israéliennes contre l’aéroport de Sanaa « ne resteront pas impunies »

Les Houthis ont publié cet après-midi un communiqué à la suite des frappes aériennes de Tsahal sur l’aéroport de Sanaa au Yémen, affirmant que « l’agression israélienne et américaine ne restera pas sans réponse et ne dissuadera pas le Yémen de poursuivre son soutien à Gaza ».

« Le ciblage par l’ennemi israélien des infrastructures et des installations civiles à Sanaa et dans d’autres régions est une preuve supplémentaire de l’impuissance et de la faillite de l’entité », a déclaré le groupe terroriste mandaté par l’Iran.

Les Houthis ont également indiqué que « le peuple yéménite poursuivra ses efforts pour faire pression sur l’entité jusqu’à ce que l’agression contre Gaza prenne fin et que le blocus soit levé« .

Plus tôt cet après-midi, les forces aériennes de Tsahal ont attaqué l’aéroport de Saana au Yémen, en représailles aux tirs de missiles qui ont visé l’aéroport Ben Gourion dimanche. Les frappes israéliennes ont détruit des infrastructures des Houthis à l’aéroport central de la région de Sanaa, entraînant sa fermeture complète.

Outre l’aéroport, les forces aériennes israéliennes ont frappé deux centrales électriques dans la région de Sanaa (celles de Hazeaz et de Dhahban), une station de distribution d’électricité, ainsi qu’une usine de ciment. Par ailleurs, l’armée israélienne a précisé que cette usine de ciment « constitue une ressource importante pour le régime terroriste houthi et est utilisé pour la construction de tunnels souterrains et d’autres infrastructures terroristes ».

Dimanche, suite à l’attaque des houthis contre l’aéroport Ben Gourion, l’État d’Israël avait promis qu’il ripostera « en temps voulu ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités