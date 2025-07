Israël en guerre : les négociations pour un accord de cessez-le-feu à Gaza progresseraient suite aux concessions israéliennes

Selon les informations de la chaîne égyptienne Al-Ghad, Des progrès ont été réalisés dans les négociations entre Israël et le Hamas concernant un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, suite à la présentation par Israël d’une nouvelle carte de retrait des forces israéliennes de l’enclave palestinienne.

Al-Ghad, qui se base sur les dires de sources anonymes, précise que cette nouvelle carte de retrait aurait été acceptée par le Hamas. Cette carte prévoit un retrait israélien du corridor de sécurité de Morag, situé vers le sud de Gaza.

Les sources ont également indiqué au média égyptien que l’accord proposé verrait les forces israéliennes rester à 1 200 mètres au nord de l’axe de Philadelphie, le couloir de sécurité qui sépare la bande de Gaza de la péninsule du Sinaï en Égypte.

En outre, Al-Ghad affirme que ces concessions israéliennes interviennent sous la pression de l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Toujours selon la chaîne d’information égyptienne, Steve Witkoff pourrait annoncer la semaine prochaine l’annonce d’un accord de cessez-le-feu à Gaza, si les négociations arrivent à leurs termes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités