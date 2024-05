Israël en guerre : les pourparlers se poursuivent concernant l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Le journal libanais Al-Akhbar a dévoilé aujourd’hui qu’au cours des dernières 48 heures, les médiateurs égyptiens et qataris ont poursuivi les pourparlers au sujet du possible accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Ces négociations actives interviennent alors que les médiateurs ont reçu des informations indiquant que la réponse du Hamas à la proposition de cessez-le-feu sera négative.

Le journal libanais révèle également qu’Israël aurait promis aux responsables égyptiens qu’il reporterait son opération à Rafah au moins jusqu’à la fin de la semaine prochaine.

Une délégation du Hamas devrait par ailleurs retourner prochainement au Caire si les conditions qu’il exige sont intégrées dans l’accord. Le journal Al-Akhbar affirme que le groupe terroriste palestinien « veut l’approbation du retrait complet des forces israéliens de toutes les zones de la bande de Gaza, en particulier de la zone de Netzarim » et souhaite aussi une garantie de liberté de mouvement entre le nord et le sud de Gaza ainsi que « l’absence de toute entité non palestinienne sur le territoire de la bande de Gaza ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités