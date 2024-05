Israël en guerre : L’État d’Israël rappel ses ambassadeurs de Norvège et d’Irlande, après que les deux pays aient reconnu l’État de Palestine

Israël Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères, a annoncé aujourd’hui dans un post sur son compte X (anciennement Twitter) qu’il a ordonné le rappel immédiat des ambassadeurs d’Israël en Irlande et en Norvège, après que les deux pays européens aient reconnu aujourd’hui l’État de Palestine.

« J’envoie un message clair et sans équivoque à l’Irlande et à la Norvège : Israël ne restera pas silencieux face à ceux qui portent atteinte à sa souveraineté et mettent sa sécurité en danger. La décision d’aujourd’hui envoie un message aux palestiniens et au monde : le terrorisme paie. Après que l’organisation terroriste Hamas ait commis le plus grand massacre de Juifs depuis l’Holocauste, après avoir commis des crimes sexuels odieux dont le monde a été témoin, ces pays ont choisi de récompenser le Hamas et l’Iran en reconnaissant un État palestinien« , a déclaré Israël Katz.

Le ministre israélien a également ajouté que « cette démarche de ces pays est une injustice envers la mémoire des victimes du 7 octobre, un coup porté aux efforts visant à restituer les 128 otages et un coup de pouce au Hamas et aux djihadistes iraniens, qui sape les chances de paix et remet en question le droit d’Israël à se défendre« .

Israël Katz prévient aussi que si « l’Espagne donne suite à son intention de reconnaître un État palestinien, une mesure similaire sera prise à son encontre« .

Par ailleurs, le Hamas s’est félicité dans un communiqué de la décision prise par l’Irlande et la Norvège de reconnaitre un État palestinien, affirmant qu’ils considèrent cette démarche « comme un pas important vers la reconnaissance de notre droit légitime, et d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 128 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités