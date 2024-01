Israel en guerre : Salah Al-Arouri, le numéro 2 de l’aile politique du Hamas, a été tué dans l’explosion d’un immeuble à Beyrouth

Israël en guerre : Salah Al-Arouri, le numéro 2 de l’aile politique du Hamas, a été tué dans l’explosion d’un immeuble à Beyrouth

Selon les informations des médias libanais, Salah Al-Arouri, le numéro 2 de l’aile politique du Hamas, a été tué dans une explosion d’un immeuble situé au cœur du quartier de Dahiyeh, un bastion du Hezbollah.

Les médias libanais rapportent qu’un drone israélien aurait frappé le bureau du Hamas ou se de Salah Al-Arouri. Quatre personnes sont mortes dans l’explosion.

Par ailleurs, selon différentes sources des médias libanais, Salah Al-Arouri devait rencontrer aujourd’hui Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah.

Salah Al-Arouri était considéré comme le coordinateur en chef des relations entre le Hamas, le Hezbollah et l’Iran. Il était aussi responsable de nombreux attentats contre des civils israéliens en Judée-Samarie e était considéré comme l’un des cerveaux du massacre du 7 octobre.

La mort de Salah Al-Arouri pourrait devenir un nouveau tournant dans la guerre : bien avant les évènements du 7 octobre, le Hezbollah avait menacé Israël d’une riposte violente en cas d’élimination du haut dirigeant du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités