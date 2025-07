Israël en guerre : selon le témoignage des gazaouis, le Hamas « tire délibérément » sur les civils venus chercher de l’aide humanitaire à Gaza

Le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires israéliens (COGAT) a publié aujourd’hui des enregistrements audios de civils gazaouis présents sur les sites de distribution d’aide humanitaire dans la bande de Gaza, qui confirme que le Hamas tire sur ces civils venus chercher de l’aide, tout en prétendant que ces tirs viennent des soldats de Tsahal.

« C’est ainsi que le Hamas opère, ils tirent délibérément sur les gens et veulent faire croire que c’est l’armée qui tire, pour que personne ne s’approche des zones de distribution d’aide« , affirme l’un des témoignages cités par le COGAT.

Les enregistrements des civils gazaouis informent également sur les méthodes de désinformations orchestrées par le Hamas : en effet, le groupe terroriste palestinien diffuserait de fausses informations sur des tirs israéliens contre les civils venant chercher de l’aide humanitaire, publierait des données fabriquées concernant un grand nombre de victimes civiles, et ferait circuler des images truquées pour alimenter sa propagande contre Israël.

Le COGAT révèle aussi que les agissements du Hamas mettent à mal la distribution de paquets alimentaires dans les centres d’aide à Gaza, ce qui a pour conséquence d’aggraver la situation humanitaire des civils gazaouis.

Ces informations interviennent dans un contexte extrêmement tendu concernant les problèmes liés à la distribution d’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Le 12 juin dernier un bus de la GHF (Fondation humanitaire pour Gaza, organisation civilo-internationale soutenue par les États-Unis, chargée d’acheminer et de distribuer de l’aide humanitaire aux civils gazaouis, en coordination avec des acteurs non affiliés au Hamas) transportant plus de deux douzaines de membres et de volontaires locaux, causant la mort d’au moins cinq personnes et faisant plusieurs blessés. Des membres de l’organisme humanitaire auraient aussi été pris en otage par les terroristes palestiniens.

Hier, la GHF a révélé que le Hamas avait mis des primes sur les têtes des membres du personnel de sécurité américain de l’organisation ainsi que sur des travailleurs humanitaires palestiniens, et que 12 membres du personnel local de l’organisation avaient été assassinés par le groupe terroriste palestinien.

Par ailleurs, ces derniers jours, les forces de Tsahal ont dû réorganiser les axes d’accès aux complexes de distribution d’aide humanitaire dans la bande de Gaza, dans le cadre du dispositif géré par la Fondation humanitaire pour Gaza en collaboration avec des organisations d’aide internationales.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités