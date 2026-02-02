Israël en guerre : Steve Witkoff devrait rencontrer demain en Israël Benjamin Netanyahu et Eyal Zamir

Selon des informations rapportées par le Jerusalem Post, qui se base sur les dires de deux hauts responsables israéliens, l’envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff, se rendra demain en Israël pour procéder à des réunions avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir.

Cette visite intervient dans un contexte de fortes tensions régionales avec l’Iran et alors que l’administration Trump poursuit son plan visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, alors que la deuxième phase du plan de paix pour Gaza du président américain Donald Trump a officiellement débuté, Israël a rouvert aujourd’hui le point de passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte aux piétons, au lendemain d’un test pilote limité visant à résoudre des problèmes logistiques imprévus.

Le déploiement progressif des mesures, étalé sur dimanche et lundi, permet désormais aux Palestiniens de quitter l’enclave et de laisser revenir certains Gazaouis qui avaient fui pendant la guerre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

Eliran COHEN pour Israel Actualités