Israël en guerre : Tsahal arrête 20 terroristes palestiniens en Judée-Samarie, dont 8 membres du Hamas

L’armée israélienne a annoncé, dans un communiqué, que les soldats de Tsahal ont arrêté hier soir, lors d’une opération en Judée-Samarie, 20 personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes.

Sur les 20 personnes arrêtées, les combattants israéliens ont arrêté huit membres du Hamas.

Au cours de l’opération, les combattants de Tsahal ont saisi des armes et des véhicules et ont détruit des engins explosifs improvisés et du matériel pour préparer des explosifs.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les forces israéliennes ont arrêté en Judée-Samarie environ 2420 palestiniens recherchés, dont 1210 membres du Hamas.