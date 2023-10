Israel en guerre : Tsahal détruit 750 cibles du Hamas dans la bande de Gaza

Israël en guerre : Tsahal détruit 750 cibles du Hamas dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a frappé hier soir 750 positions du Hamas situé dans la bande de Gaza y compris des tunnels souterrains du Hamas, des complexes et des postes militaires, des maisons de hauts dirigeants qui servaient de quartiers généraux militaires, des dépôts militaires et des salles de communication.

Tsahal a également éliminé deux membres du groupe terroriste palestinien dans les frappes aériennes. 12 immeubles de grande hauteur où l’infrastructure militaire du Hamas a été établie ont aussi été détruits.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné plus de 1300 civils dont 169 soldats israéliens et 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités