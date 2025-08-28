Israël en guerre : un ancien membre de l’administration Biden affirme qu’il soutient désormais l’arrêt des ventes d’armes américaines à Israël

L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a révélé lors d’une interview à The Bulwark, un podcast politique américain, qu’il avait informé en privé les législateurs du parti Démocrate de son soutien aux mesures visant à retenir les armes américaines destinées à être livré en Israël, suite à la rupture du cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui a eu lieu dernièrement au mois de mars.

« J’ai effectivement dit à plusieurs collègues qui envisageaient de voter sur ces résolutions que la situation telle qu’elle est aujourd’hui, après l’effondrement du cessez-le-feu en mars, rend le vote pour l’arrêt des ventes d’armes à Israël comme une position tout à fait crédible. C’est une position que je soutiendrai« , a affirmé Jake Sullivan.

Les déclarations de l’ancien conseiller américain font référence aux résolutions présentées par le sénateur démocrate, Bernie Sanders, visant à bloquer certains transferts d’armes vers Israël, des mesures qui ont souvent échoué. Mais le mois dernier, pour la première fois, plus de la moitié des sénateurs démocrates ont soutenu l’une de ces résolutions, avec 27 démocrates votant pour, sur fond d’inquiétudes concernant les opérations militaires israéliennes à Gaza.

Les propos de Jake Sullivan marquent également un tournant par rapport à son rôle au sein de l’administration de l’ancien président américain, Joe Biden, où il avait auparavant fait pression sur les législateurs démocrates pour qu’ils s’opposent à des restrictions similaires sur les armes à destination d’Israël durant les 18 premiers mois de la guerre dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités