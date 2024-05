Israël en guerre : un homme armé tentant d’incendier la synagogue de Rouen neutralisé par la police

Un policier a abattu ce matin un homme muni d’un couteau qui a tenté de commettre un incendie à la synagogue de Rouen en lançant un cocktail Molotov.

Les faits se sont déroulés à 6h45 du matin. Les policiers interviennent alors que de la fumée émane de la synagogue de Rouen. Sur place, ils s’aperçoivent un homme muni d’un couteau et d’une barre de fer qui s’avancent vers eux. L’un des policiers tire sur le suspect, le blessant mortellement. Présents également sur le lieu, les pompiers ont rapidement maitrisé le feu qui s’est répandu dans la synagogue.

Le parquet de Rouen a confirmé auprès de l’AFP avoir ouvert deux enquêtes : Une première sur l’incendie volontaire visant un lieu de culte et sur les violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique, et une deuxième sur les circonstances du décès de l’individu.

Interviewé par BFMTV, Natacha Ben Haïm, présidente de la communauté juive de Rouen, a affirmé être « dépitée » face à ce grave incident antisémite. Elle a aussi indiqué que la synagogue a subi beaucoup de dégâts, notamment le mobilier qui a été touché par l’incendie.

Nicolas Mayer-Rossignol, le maire (PS) de la ville, a aussi réagi sur son compte X (anciennement Twitter) déclarant que « ce n’est pas seulement la communauté israélite qui est touchée. C’est toute la ville de Rouen qui est meurtrie et sous le choc« .

Plus tôt, il avait également donné des précisions sur cet acte antisémites, en indiquant que le suspect « aurait escaladé une poubelle, serait monté au premier étage et aurait jeté un élément incendiaire dans la synagogue, une sorte de cocktail Molotov » et « qu’il n’y a pas de victime humaine« .

Depuis le début de la guerre à Gaza, la France a subi de nombreux actes antisémites ; À la fin du mois de janvier, dans son rapport annuel sur les chiffres de l’antisémitisme en France en 2023, le Crif avait révélé que depuis les pogroms du 7 octobre qui ont eu lieu en Israël, les actes antisémites en France ont explosé avec une hausse de 1000% ; Récemment, lors du diner annuel du Crif, le premier ministre français, Gabriel Attal, a annoncé que « 366 faits antisémites » avaient été enregistrés en France au premier trimestre 2024, soit « une hausse de 300 % par rapport aux trois premiers mois de l’année 2023 ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités