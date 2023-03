Israël : la police israélienne déjoue une tentative d’assassinat d’Itamar Ben Gvir

Selon les informations de la Treizième chaine, la police israélienne a arrêté un habitant de Jérusalem-Est qui a admis avoir planifié d’assassiner le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir.

L’enquête policière a révélé que le suspect aurait prévu de voler des plaques d’immatriculation de la police afin de pouvoir se rapprocher du convoi d’Itamar Ben-Gvir et a rencontré des personnes affiliées à des organisations terroristes qui lui ont donné de l’argent pour l’aider dans son plan.

Le plan devait être exécuté pendant le Ramadan lorsque Itamar Ben-Gvir avait l’intention de visiter le Mont du Temple.

« Je suis reconnaissant envers les forces de sécurité et les policiers qui me protège. Je ne serai pas effrayé par les tentatives de me faire du mal, et je continuerai à travailler pour une politique de sécurité de droite forte, vaincre le terrorisme et ramener la sécurité et la gouvernance dans les rues« , a déclaré Itamar Ben Gvir.

Eliran COHEN pour Israel Actualités